Приём заявок на фестиваль иллюзионистов «Маги в парках» продлили до 25 июля
Приём заявок от желающих участвовать во II Фестивале иллюзионного искусства «Маги в парках» продлили до 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Подробная информация о фестивале доступна на сайте.
«Отборочные этапы конкурса будут проходить с 1 по 30 августа. Выступить смогут как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты со всей России. В этом году впервые на сцену выйдут не только солисты и дуэты, но и творческие коллективы», – рассказали в министерстве.Для участников предусмотрено пять номинациях. Узнать о них можно по ссылке. Новинкой этого года станет номинация «Семейная магия». Подготовить яркие выступления семейным командам помогут братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы.
Премьерой сезона также станет конкурс юных двойников Сафроновых. Мальчики 9-12 лет из Подмосковья смогут выступить на одной сцене со знаменитыми братьями-иллюзионистами.
Завершится фестиваль масштабным гала-концертом 12 сентября в парке Мира в Коломне.