Гала-матч на «Арене Химки» завершит Кубок Игоря Акинфеева

30 июля 2026, 21:48

оригинал И. Акинфеев (в центре) (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Престижный трофей детско-юношеского футбола – Кубок Игоря Акинфеева – в этом году разыграют 20 команд из России и Белоруссии. Кульминацией турнира станет гала-матч, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Матч состоится 12 августа на «Арене Химки» и начнётся в 16:30 Бронзовые призёры чемпионата Европы-2008 в составе сборной России сыграют против команды «Семья ЦСКА», которую представят чемпионы и обладатели Кубка России по футболу, актёры, блогеры, телеведущие и юмористы.

«Состав «Сборной России-2008»: Алексей Березуцкий, Денис Колодин, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Роман Адамов, Александр Самедов и другие игроки легендарной команды. Также в команду войдут два голкипера армейской молодёжки – Александр Бунич и Дмитрий Рамонов. Оба вратаря родились в 2008 году, когда Акинфеев с партнёрами по национальной команде добились главного успеха в современной истории сборной России. Теперь их пути пересеклись», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Главная традиция финального дня турнира – гала-матч с участием легенд российского футбола. В этом году он будет сыгран уникальным составом: легенды ЦСКА, яркие медийные лица, лучшие представители сборной России 2008 года. Для меня как для вратаря особенно приятно, что за национальную команду сыграют два молодых голкипера – ровесники того успеха» – сказал Акинфеев.