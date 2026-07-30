Гала-матч на «Арене Химки» завершит Кубок Игоря Акинфеева
Престижный трофей детско-юношеского футбола – Кубок Игоря Акинфеева – в этом году разыграют 20 команд из России и Белоруссии. Кульминацией турнира станет гала-матч, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Матч состоится 12 августа на «Арене Химки» и начнётся в 16:30 Бронзовые призёры чемпионата Европы-2008 в составе сборной России сыграют против команды «Семья ЦСКА», которую представят чемпионы и обладатели Кубка России по футболу, актёры, блогеры, телеведущие и юмористы.
«Состав «Сборной России-2008»: Алексей Березуцкий, Денис Колодин, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Роман Адамов, Александр Самедов и другие игроки легендарной команды. Также в команду войдут два голкипера армейской молодёжки – Александр Бунич и Дмитрий Рамонов. Оба вратаря родились в 2008 году, когда Акинфеев с партнёрами по национальной команде добились главного успеха в современной истории сборной России. Теперь их пути пересеклись», – рассказали в ведомстве.
В составе команды «Семья ЦСКА» сыграют Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Дмитрий Кузнецов, Виктор Васин, Алексей Лукин, Александр «Стоун» Зарубин, Сергей Гореликов, Василий Артемьев и Кадрол. Возглавит команду Сергей Овчинников.
«Главная традиция финального дня турнира – гала-матч с участием легенд российского футбола. В этом году он будет сыгран уникальным составом: легенды ЦСКА, яркие медийные лица, лучшие представители сборной России 2008 года. Для меня как для вратаря особенно приятно, что за национальную команду сыграют два молодых голкипера – ровесники того успеха» – сказал Акинфеев.В тот же день на стадионе в Химках пройдут финалы кипербола и кипербатла, а также финал турнира Игоря Акинфеева.
Билеты на гала-матч доступны по ссылке. Они бесплатные, но для прохода на стадион болельщикам нужно зарегистрироваться.