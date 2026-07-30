Подмосковные студенческие отряды дали работу на лето 500 подросткам
Около 500 школьников и студентов колледжей Подмосковья этим летом получили первый рабочий опыт благодаря трудовым отрядам подростков Российских студенческих отрядов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Ребята работают на железнодорожных вокзалах, в гостиницах, отелях, предприятиях общественного питания. В проекте участвуют подростки старше 16 лет из Мытищ, Сергиева Посада, Ногинска, Подольска, Балашихи и других городов региона. Работодателями выступили шесть организаций. Они предоставили подросткам рабочие места с соблюдением трудового законодательства.
«Первая запись в трудовой книжке – это не только заработок, но и серьёзный шаг к взрослению. Особенно важно, что сегодня молодые люди могут попробовать себя в реальных профессиях под руководством опытных наставников. Такие проекты помогают провести лето с пользой, обрести ценный опыт и сделать первые шаги к будущей карьере», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Особо востребованы направления сервиса и гостеприимства. Подростки работают официантами, помощниками персонала и горничными в гостиницах и отелях Московской области. Наставники из числа опытных участников студенческих отрядов помогают новичкам освоиться на рабочем месте и стать частью трудового коллектива.
В этом году подростки в составе студенческих отрядов впервые смогли выйти за пределы региональных объектов. Они присоединились к всероссийскому проекту Дирекции железнодорожных вокзалов. Ребята трудятся помощниками дежурных на Павелецком вокзале.
Средняя зарплата подростков составляет около 50 000 рублей в месяц.
Присоединиться к студенческим отрядам может любой желающий. Обучение позволит получить востребованные навыки, официальный сертификат и отправиться на работу с достойной оплатой труда в составе РСО. Заполнить анкету на вступление в отряд можно по ссылке.