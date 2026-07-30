Подмосковные студенческие отряды дали работу на лето 500 подросткам

30 июля 2026, 21:26

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Около 500 школьников и студентов колледжей Подмосковья этим летом получили первый рабочий опыт благодаря трудовым отрядам подростков Российских студенческих отрядов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Ребята работают на железнодорожных вокзалах, в гостиницах, отелях, предприятиях общественного питания. В проекте участвуют подростки старше 16 лет из Мытищ, Сергиева Посада, Ногинска, Подольска, Балашихи и других городов региона. Работодателями выступили шесть организаций. Они предоставили подросткам рабочие места с соблюдением трудового законодательства.

«Первая запись в трудовой книжке – это не только заработок, но и серьёзный шаг к взрослению. Особенно важно, что сегодня молодые люди могут попробовать себя в реальных профессиях под руководством опытных наставников. Такие проекты помогают провести лето с пользой, обрести ценный опыт и сделать первые шаги к будущей карьере», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.