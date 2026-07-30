В Истринской больнице проверили готовность к чрезвычайным ситуациям
В Истринской клинической больнице прошла комплексная проверка готовности к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. Ревизию провели в рамках распоряжения Минздрава Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Готовность медучреждения оценил представитель Управления контроля за медицинской деятельностью министерства. Формат проверки был максимально объективным: использовался метод перекрёстной оценки с привлечением независимых специалистов Красногорской клинической больницы.
«Учреждение полностью готово к выполнению задач в случае нештатной ситуации. Проверка прошла хорошо, замечаний не выявлено», – сказал начальник отдела гражданской обороны и мобилизационной работы Алексей Толкалин.В зоне особого внимания были 22 пункта, отражающих алгоритма действий персонала, исправность систем оповещения и содержание материально-технической базы для реагирования на различные угрозы. Отрабатывалась готовность к пожару, ракетной и беспилотной опасности, а также к массовому поступлению пострадавших в случае масштабного происшествия в городе.