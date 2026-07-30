Фестиваль «Волонтёры Подмосковья» собрал в Солнечногорске около 50 активистов
На набережной озера Сенеж в Солнечногорске прошёл фестиваль «Волонтёры Подмосковья», объединивший около 50 активистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участники обменялись опытом, обсудили новые инициативы, приняли участие в образовательной и творческой программах.
На мероприятие собрались активисты «Волонтёров Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России» и «Движения Первых», которые занимаются сбором гуманитарной помощи для участников СВО и их семей, поддержкой пожилых людей, экологическими акциями и благотворительными проектами.
«Спасибо каждому волонтёру Солнечногорска! Ваши добрые дела меняют жизни людей и делают наш округ теплее, добрее и сильнее. Уверен, что впереди у нас ещё много совместных проектов и важных инициатив. С такой командой всё обязательно получится», – сказал глава муниципалитета Константин Михальков.
В этом году региональное движение «Волонтёры Подмосковья» запустило проект из 56 мероприятий. Его представители посетят подмосковные города для знакомства с командами добровольцев, обмена успешными практиками, обсуждения перспектив развития волонтёрского движения.
Адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» доступны на сайте. Больше информации можно узнать в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области.
Подмосковные добровольцы получают возможность страхования жизни, а также подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, благодарности и грамоты. Они участвуют в грантовых конкурсах и премиях, получают финансовую поддержку.