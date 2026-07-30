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Фестиваль «Волонтёры Подмосковья» собрал в Солнечногорске около 50 активистов

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске прошёл фестиваль «Волонтёры Подмосковья», объединивший около 50 активистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Участники обменялись опытом, обсудили новые инициативы, приняли участие в образовательной и творческой программах.

На мероприятие собрались активисты «Волонтёров Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России» и «Движения Первых», которые занимаются сбором гуманитарной помощи для участников СВО и их семей, поддержкой пожилых людей, экологическими акциями и благотворительными проектами.

«Спасибо каждому волонтёру Солнечногорска! Ваши добрые дела меняют жизни людей и делают наш округ теплее, добрее и сильнее. Уверен, что впереди у нас ещё много совместных проектов и важных инициатив. С такой командой всё обязательно получится», – сказал глава муниципалитета Константин Михальков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В этом году региональное движение «Волонтёры Подмосковья» запустило проект из 56 мероприятий. Его представители посетят подмосковные города для знакомства с командами добровольцев, обмена успешными практиками, обсуждения перспектив развития волонтёрского движения.


Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» доступны на сайте. Больше информации можно узнать в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области.

Подмосковные добровольцы получают возможность страхования жизни, а также подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, благодарности и грамоты. Они участвуют в грантовых конкурсах и премиях, получают финансовую поддержку.
Лора Луганская

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