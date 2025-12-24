Гандболисты «Чеховских медведей» завершили год двойной домашней победой
Подмосковный клуб «Чеховские медведи» разгромил ставропольский «Виктор» со счетом 36:27. Результат матча пошел в зачёт сразу двух турниров: Суперлиги и SEHA – Gazprom League, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Последняя домашняя игра 2025 года состоялась во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. В ней особо отличились Александр Ермаков и Денис Афонин, записавшие на свой счёт по шесть голов.
«Гости старались сделать всё для победы, но у них ничего не получилось. Мы были более собранными и за счёт этого выиграли. Несмотря на большое количество травм в команде, «медведи» растут от игры к игре, бьются на площадке за победу, превозмогая все трудности. Это и есть самый ценный задел, который удалось сделать в конце года. Надеюсь, его удастся развить и в следующем году», – сказал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.Теперь команда уходит на небольшие каникулы. 2026 год она откроет домашней встречей в легендарном «медвежьем дерби» против соперников из Перми.