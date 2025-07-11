Гандболисты Подмосковья победили на VI летней Спартакиаде молодёжи России
Команда Московской области выиграла золото на соревнованиях по гандболу, которые проходили в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России в башкирском городе Салават. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На групповом этапе представители Московской области выиграли у сборных Краснодарского, Пермского и Ставропольского краёв, а также у команды Башкортостана. В четвертьфинале Подмосковье оказалось сильнее Челябинской области, а в полуфинале вновь одолело соперников из Башкортостана.
«В финальном матче команда Московской области встретилась со спортсменами из Москвы и одержала победу со счётом 30:29», — говорится в сообщении.Золотыми медалистами стали Ивана Шельменко, Кирилл Акрамов, Евгений Шейкин, Антон Аксюков, Вячеслав Усачёв, Владислав Алексанян, Илья Теплухин, Никита Новик, Владимир Меркулов, Иван Кузнецов, Данила Кислюк, Кирилл Елистратов, Даниил Грицай, Игорь Великодный, Никита Белов и Максим Беликов.