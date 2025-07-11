Гандболисты Подмосковья победили на VI летней Спартакиаде молодёжи России

11 июля 2025, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области выиграла золото на соревнованиях по гандболу, которые проходили в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России в башкирском городе Салават. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На групповом этапе представители Московской области выиграли у сборных Краснодарского, Пермского и Ставропольского краёв, а также у команды Башкортостана. В четвертьфинале Подмосковье оказалось сильнее Челябинской области, а в полуфинале вновь одолело соперников из Башкортостана.





«В финальном матче команда Московской области встретилась со спортсменами из Москвы и одержала победу со счётом 30:29», — говорится в сообщении.