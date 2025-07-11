Подмосковный Комлесхоз предупредил о высокой пожароопасности из-за жары

11 июля 2025, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье 12-13 июля ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +32°C и выше, дожди с грозами. Всё это создаёт условия для мгновенного возникновения и распространения лесных пожаров, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Как напомнили в ведомстве, с начала пожароопасного сезона в регионе уже ликвидировали 96 лесных пожаров. При этом главная причина возгораний – неосторожное обращение с огнём.

«Ситуация требует максимальной ответственности от каждого. Малейшее нарушение правил – брошенный окурок или непотушенный костёр – может спровоцировать лесной пожар. Подмосковные лесничества в условиях осложнившейся пожароопасной обстановки контролируют пребывание граждан в лесах с использованием БПЛА, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения групп людей на основе данных операторов мобильной связи», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин.