Подмосковный Комлесхоз предупредил о высокой пожароопасности из-за жары
В Подмосковье 12-13 июля ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +32°C и выше, дожди с грозами. Всё это создаёт условия для мгновенного возникновения и распространения лесных пожаров, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Как напомнили в ведомстве, с начала пожароопасного сезона в регионе уже ликвидировали 96 лесных пожаров. При этом главная причина возгораний – неосторожное обращение с огнём.
«Ситуация требует максимальной ответственности от каждого. Малейшее нарушение правил – брошенный окурок или непотушенный костёр – может спровоцировать лесной пожар. Подмосковные лесничества в условиях осложнившейся пожароопасной обстановки контролируют пребывание граждан в лесах с использованием БПЛА, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения групп людей на основе данных операторов мобильной связи», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин.В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрены штрафы. Для физлиц их размеры составляют до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс. рублей, для юридических лиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.
В Комлесхозе жителей попросили случае обнаружения огня немедленно звонить по телефону лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по номеру экстренных служб 112.
В качестве альтернативы для безопасного отдыха в ведомстве предлагают прогулки в парках и скверах; отдых у водоёмов и на набережных; велопрогулки по оборудованным дорожкам; тренировки на природе; посещение музеев и выставок, а также экскурсии по историческим местам.