Непомнящий заявил, что не понял критериев возвращения «Оренбурга» в РПЛ
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил недоумение по поводу возвращения «Оренбурга» в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). В интервью «РБ Спорт» он заявил, что не понимает, какие именно критерии легли в основу этого решения.
Непомнящий подчеркнул, что сожалел о вылете «Оренбурга» и «Факела» из элитного дивизиона. Теперь, по его словам, когда из команды ушли несколько игроков, перед клубом стоит срочная задача по усилению состава.
«Столько историй, что у меня не хватает ума, чтобы все это аргументированно объяснить», — добавил специалист.Решение о включении «Оренбурга» в РПЛ было принято в эту пятницу, 11 июля, после исключения из состава участников «Торпедо». В первом туре нового сезона команда сыграет с ЦСКА на домашнем поле.