Непомнящий заявил, что не понял критериев возвращения «Оренбурга» в РПЛ

11 июля 2025, 17:00

Фото: iStock/NiseriN

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил недоумение по поводу возвращения «Оренбурга» в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). В интервью «РБ Спорт» он заявил, что не понимает, какие именно критерии легли в основу этого решения.





Непомнящий подчеркнул, что сожалел о вылете «Оренбурга» и «Факела» из элитного дивизиона. Теперь, по его словам, когда из команды ушли несколько игроков, перед клубом стоит срочная задача по усилению состава.

«Столько историй, что у меня не хватает ума, чтобы все это аргументированно объяснить», — добавил специалист.