Гандболистки из Звенигорода вышли в «финал четырёх» Кубка России
Команда женского гандбольного клуба «Звезда» из Звенигорода Одинцовского округа сразится за медали на Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В четвертьфинале подмосковные гандболистки встретились с командой «Лада» из Тольятти и сыграли вничью со счётом 29:29. А в первом матче с «Ладой» «Звезда» победила со счётом 31:22. В результате по сумме набранных очков спортсменки из Звенигорода получили путёвку на финальные игры.
«Я благодарна своим девочкам. Пусть во втором матче победить не удалось, но сыграли они достойно», — заявила главный тренер «Звезды» Ольга Акопян.В «финал четырех» женского Кубка России по гандболу прошли также команды ЦСКА из Москвы, «Астраханочка» из Астрахани и «Ростов-Дон» из Ростова-на-Дону. Игры состоятся 4-5 апреля.