Гандболистки из Звенигорода вышли в «финал четырёх» Кубка России

11 февраля 2026, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда женского гандбольного клуба «Звезда» из Звенигорода Одинцовского округа сразится за медали на Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





В четвертьфинале подмосковные гандболистки встретились с командой «Лада» из Тольятти и сыграли вничью со счётом 29:29. А в первом матче с «Ладой» «Звезда» победила со счётом 31:22. В результате по сумме набранных очков спортсменки из Звенигорода получили путёвку на финальные игры.





«Я благодарна своим девочкам. Пусть во втором матче победить не удалось, но сыграли они достойно», — заявила главный тренер «Звезды» Ольга Акопян.