В Подмосковье открыли регистрацию на сезон велозаездов Gran Fondo
В Московской области стартовала регистрация на новый сезон велозаездов Gran Fondo Russia-2026. Первый заезд пройдет в Волоколамске. Регистрацию открыли на официальном сайте проекта. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.
Сезон откроют 31 мая 2026 года. Велосипедисты выйдут на трассу Moscow Raceway — одну из самых популярных у участников. Организаторы проведут заезды на дистанции 30 и 60 километров, а еще — соревновательную гонку Medio Fondo на дистанции 60 км. Самый длинный маршрут составит 100 километров.
Трассу в Волоколамске участники ценят за удобный старт прямо с автодрома, качественное покрытие, плавные повороты и комфортный набор высоты. Маршрут подходит как для опытных спортсменов, так и для любителей.
Всего в Подмосковье в 2026 году пройдет четыре старта Gran Fondo. Второй этап проведут 21 июня в Бородино Можайского округа. Затем участников встретят 23 августа в Серпухове. Финальный заезд сезона пройдет 20 сентября в Рузе.
Gran Fondo — одна из самых популярных серий шоссейных велозаездов в России. Организаторы проводят старты с 2016 года, объединяя на одной трассе профессионалов и любителей. С 2023 года проект входит в «Суперлигу Подмосковья». Заезды проводят по госпрограмме «Спорт России».
Подробнее — на официальном сайте.
Читайте также: