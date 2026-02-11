В Подмосковье открыли регистрацию на сезон велозаездов Gran Fondo

11 февраля 2026, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В Московской области стартовала регистрация на новый сезон велозаездов Gran Fondo Russia-2026. Первый заезд пройдет в Волоколамске. Регистрацию открыли на официальном сайте проекта. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.