Шахматисты из 20 стран приедут на Международный турнир в Подмосковье

11 февраля 2026, 10:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье проведут Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона». Турнир с призовым фондом 7,5 млн рублей пройдет в отеле «Гринвуд» в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.