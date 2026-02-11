Шахматисты из 20 стран приедут на Международный турнир в Подмосковье
В Подмосковье проведут Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона». Турнир с призовым фондом 7,5 млн рублей пройдет в отеле «Гринвуд» в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Организаторы включили в программу четыре турнира. В соревновании A по классическим шахматам выступят участники с рейтингом от 2050 — они смогут выполнить нормы Международных званий. Также проведут открытые турниры по быстрым шахматам (B), блицу (C) и классике для всех желающих (D). На фестиваль приедут шахматисты примерно из 20 стран мира, среди которых Аргентина, Индия, Киргизия, Куба, Таиланд, Лаос и Непал.
Турниры A и D проведут в формате десяти туров с контролем времени полтора часа на партию и добавлением 30 секунд на ход. Быстрые шахматы сыграют в девять туров с контролем 10+5, блиц — в 11 туров с контролем 3+2.
Параллельно с соревнованиями пройдет шахматный лагерь Сергея Карякина. Участники совместят турнирную практику с тренировками у ведущих российских специалистов. В программу включили очные и онлайн-занятия, сеансы одновременной игры, мастер-классы и разборы партий.
Тренировки проведут эксперты онлайн-школы Сергея Карякина и тренеры сборных команд Московской области, включая Международных гроссмейстеров и мастеров. Участники лагеря смогут пообщаться с известными шахматистами — гостями фестиваля.
Фестиваль пройдет с 17 по 28 февраля 2026 года по адресу: Московская область, Красногорск, пгт Путилково, территория «Гринвуд», строение 24.
Пройти регистрацию и узнать подробную программу можно на официальных ресурсах мероприятия.
Читайте также: