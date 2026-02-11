В Химках открывается Центр развития настольного тенниса
Центр развития настольного тенниса Федерации настольного тенниса России (ФНТР) откроется в 21 февраля «МЕГА Химки». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Площадь спортцентра составляет 1 200 квалратных метров. Там размещается зал с современным инвентарём, а также раздевалки и зона ожидания.
«Открытие Центра является важным шагом в создании доступной, живой среды для настольного тенниса в городском пространстве. «МЕГА Химки» — это отличная площадка для того, чтобы спорт стал привычкой», — сказал генеральный директор ФНТР Олег Завалюев.В рамках открытия состоятся показательные матчи профессионалов, соревнования любителей, автограф-сессия и выступление творческих коллективов.
Министерство физической культуры и спорта Московской области регулярно публикует новости в своих соцсетях — каналах в мессенджерах МАХ и Telegram, а также на странице VK.