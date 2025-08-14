«Каждый день общаюсь с ним»: Футболист «Краснодара» назвал лучшего игрока РПЛ
В беседе с «Metaratings.ru» нападающий «Краснодара» Сантос дал неожиданную оценку своему одноклубнику.
«Кто лучший футболист РПЛ? Виктор Са. Я каждый день общаюсь с ним, тренируемся вместе, поэтому для меня – он лучший в лиге», — признался Густаво.Такое мнение у футболиста сложилось после уверенной победы «Краснодара» над московским «Динамо» (4:0) во втором туре группового этапа Кубка России. Следует отметить, что в прошлом сезоне 31-летний Виктор отметился 4 голами и 4 голевыми передачами в 25 матчах чемпионата. Однако в текущем розыгрыше РПЛ полузащитник ещё не проявил себя в атакующих действиях.