Подмосковные спортсменки стали призёрами первенства России по пляжному волейболу
Представительницы Московской области Анастасия Зверева и Арина Буджерак заняли третье место на первенстве России по пляжному волейболу среди девушек до 19 лет в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
В матчах группового этапа подмосковный дуэт победил волейболисток из Москвы, соперниц из Красноярского края и Калужской области. Все эти игры завершились с одинаковым счётом — 2:0.
«В одной восьмой финала подмосковные спортсменки также одержали победу над представительницами Санкт-Петербурга, а в четвертьфинале победили вторую пару москвичек. Но в полуфинале они уступили будущим победительницам турнира — спортсменкам из Краснодарского края. И одержали победу в матче за третье место над представительницами Свердловской области», — говорится в сообщении.Обе подмосковные спортсменки выступают за команду «Заречье-Одинцово».