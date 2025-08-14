Подмосковные спортсменки стали призёрами первенства России по пляжному волейболу

14 августа 2025, 13:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительницы Московской области Анастасия Зверева и Арина Буджерак заняли третье место на первенстве России по пляжному волейболу среди девушек до 19 лет в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В матчах группового этапа подмосковный дуэт победил волейболисток из Москвы, соперниц из Красноярского края и Калужской области. Все эти игры завершились с одинаковым счётом — 2:0.





«В одной восьмой финала подмосковные спортсменки также одержали победу над представительницами Санкт-Петербурга, а в четвертьфинале победили вторую пару москвичек. Но в полуфинале они уступили будущим победительницам турнира — спортсменкам из Краснодарского края. И одержали победу в матче за третье место над представительницами Свердловской области», — говорится в сообщении.