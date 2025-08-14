Воробьев сравнил ситуацию Карпина в «Динамо» с булгаковским варьете

14 августа 2025, 16:00

Фото: iStock/Rafa Jodar

По словам бывшего вице-президента футбольного клуба «Динамо» Анатолия Воробьева, ситуация Валерия Карпина на посту главного тренера команды можно сравнить булгаковским варьете.





Как сказал Воробьев в своей беседе с Metaratings.ru, Карпин рассчитывал попасть в оперный театр «Ла Скала» времен легендарного дирижера Рикардо Мути. Ожидания главного тренера сборной оказались разрушены.





«А попал в булгаковское варьете к Стёпе Лиходееву, Варенухе и Римскому. С таким советом директоров в «Динамо» не может появиться Мастер. А Воланд сейчас занят другими проектами. Не до «Динамо» ему. Да и на поле выходят футболисты «Динамо» и предлагают зрителям футбол второй свежести», — заявил Воробьев.

