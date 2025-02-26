«Едем только за победой»: Экс-форвард «Динамо» Колыванов поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»

В зимнее трансферное окно питерский «Зенит» не отличался такой бурной активностью, как его конкуренты из «Спартака». Тем не менее, команду с берегов Невы пополнили перешедший «на флажке» из ЦСКА серб Саша Зделар и бывший атакующий полузащитник бразильского «Ботафого» Луис Энрике.