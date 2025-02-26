«Едем только за победой»: Экс-форвард «Динамо» Колыванов поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»

Игорь Колыванов (Фото: РИА Новости/Игорь Руссак)
В первом после зимней паузы матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги по футболу московское «Динамо» встретится на выезде в «Ростовом». Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился заслуженный тренер России, бывший нападающий «бело-голубых» Игорь Колыванов.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» он отметил, что его коллега Валерий Карпин, накануне покинувший клуб из Ростова-на-Дону, всегда умел зарядить команду эмоциями, придать её какой-то дополнительный импульс. Однако сменивший его на посту Джонатан Альба сможет справиться с этой задачей не хуже, так как он работал в тренерском штабе Карпина с 2018 года и знает, как ею управлять, подчеркнул Колыванов.
Он также отметил возможную интригу, если против своей бывшей команды сыграет носивший капитанскую повязку и в сборной России Данил Глебов. Футболист перешёл в «Динамо» во время только что закрывшегося трансферного окна.
Специалист отметил, что «Ростов» имеет свой собственный стиль, всегда играет «от себя» и никого не боится. Противостоять такой команде непросто, но заключительный отрезок чемпионата насчитывает всего 12 матчей. На такой короткой дистанции, чтобы рассчитывать на высокие места, необходимо играть на победу в каждом матче и не допускать осечек, заключил Игорь Колыванов.
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«Что касается «Динамо», то команда входит во вторую часть сезона на четвертом месте, то есть, у нее есть шансы побороться за чемпионство, как минимум – за первую тройку. Так что надо догонять конкурентов, поэтому в Ростов-на-Дону динамовцы однозначно поедут за победой», — сказал тренер, сделавший юношескую сборную России чемпионом Европы в 2006 году.
Он также отметил возможную интригу, если против своей бывшей команды сыграет носивший капитанскую повязку и в сборной России Данил Глебов. Футболист перешёл в «Динамо» во время только что закрывшегося трансферного окна.
«Если Глебов попадёт в состав, на это, конечно, будет интересно посмотреть», — сказал Колыванов.
Специалист отметил, что «Ростов» имеет свой собственный стиль, всегда играет «от себя» и никого не боится. Противостоять такой команде непросто, но заключительный отрезок чемпионата насчитывает всего 12 матчей. На такой короткой дистанции, чтобы рассчитывать на высокие места, необходимо играть на победу в каждом матче и не допускать осечек, заключил Игорь Колыванов.
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Александр Бойцов