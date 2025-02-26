Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по прыжкам с трамплина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Московской области заняли третье место на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе подмосковной сборной выступали Александра Баранцева, Ксения Каблукова, Данила Букин и Константин Николаев. Команда поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам заездов на трамплине К-95. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала команда Свердловской области, а серебро досталось сборной Москвы», — говорится в сообщении.Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проводится в федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», который расположен в городе Чайковский Свердловской области. Даты проведения чемпионата — с 25 февраля по 2 марта.
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