Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по прыжкам с трамплина

Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по прыжкам с трамплина

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Представители Московской области заняли третье место на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе подмосковной сборной выступали Александра Баранцева, Ксения Каблукова, Данила Букин и Константин Николаев. Команда поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам заездов на трамплине К-95. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала команда Свердловской области, а серебро досталось сборной Москвы», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проводится в федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», который расположен в городе Чайковский Свердловской области. Даты проведения чемпионата — с 25 февраля по 2 марта.

Читайте также:

«Едем только за победой»: Экс-форвард «Динамо» Колыванов поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»

В РФС назвали сроки работы Карпина в сборной после его ухода из «Ростова»

Подмосковные спортсмены стали победителями и призёрами международного турнира по кендо
#спорт
#минспорта мо
#чемпионат россии
#лыжи
#медаль
#московская область
#подмосковье
В Серпухове суд приостановил работу незаконно построенных торговых рядов
26 февраля 2025, 16:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Серпуховский городской суд приостановил работу торговых рядов в Серпухове, расположенных на улице Водонапорной и известных под названием «Труба». Такое решение вынесено по иску администрации городского округа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Возведения капитальных конструкций в зоне подземных инженерных коммуникаций запрещено. Несмотря на это, в 2016 году на этом месте были построены торговые ряды площадью более 2 тыс. кв. м.. Фактически они являлись торговым центром, на который позже было оформлено право собственности», – рассказали в ведомстве.
Ситуация осложняется тем, что сейчас необходимо провести ремонта подземных инженерных коммуникаций. 19 и 21 февраля были проведены проверки торгового объекта. Комиссия установила, что его размещение представляет угрозу жизни и здоровью граждан, работающих в павильонах и посещающих их.

В связи с этим суд принял решение запретить ЗАО «Торговые ряды» работать на территории предприятия.

В министерстве пояснили, что строительство капитального торгового объекта – длительная процедура, требующая дополнительного согласования: выделения участка, оформления его в аренду и получения разрешения на строительство. Компания-застройщик изначально не имела право застраивать коммуникации. Как было получено право собственности на здание, которое не должно было появиться, предстоит разобраться суду.

Читайте также:

Подмосковные аграрии могут встретиться с представителями федеральной торговой сети

В Красногорске состоится фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест»

В Московской области стартовали конкурсы на субсидии аграриям
#серпухов
#суд
#строительство
#торговля
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач МОНИИАГ проведёт 28 февраля онлайн-лекцию о родах для будущих родителей
26 февраля 2025, 16:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лекцию-встречу о трёх этапах родов проведёт для будущих родителей в прямом эфире старший научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского Арина Травкина в пятницу, 28 февраля, онлайн-трансляция будет вестись на официальной странице МОНИИАГ в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На лекции мы расскажем будущим мама, какие изменения происходят в организме женщины на каждом этапе родов, научим их правильно себя вести, лучше понимать и не бояться этого хоть и непростого, но естественного процесса. Присоединиться к встрече могут и будущие папы, особенно те, которые планируют сопровождать свою жену на родах, а также даже их близкие», — сказала Арина Травкина.
Формат встречи предполагает также ответы на вопросы. Лекция начнётся в 13:00, регистрация для просмотра не требуется.

Читайте также:

Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить зрение

Стало известно, как обнаружить рак легкого на ранней стадии

Жители Подмосковья смогут 1 марта пройти бесплатный онкоскрининг
#минздрав мо
#роды
#врач
#лекция
#московская область
#подмосковье
#беременность
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире в этом году построят три котельные и три тепловых пункта
26 февраля 2025, 15:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Три блочно-модульные котельные и три центральных тепловых пункта построят в Кашире в 2025 году, запланирована также модернизация 13 участков теплосетей общей протяжённостью свыше шести километров, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Новые котельные появятся на улице Ильича, на 1-й Дзержинской и на Коммунистической улице. Они обеспечат теплом и горячей водой четыре социальных объекта и четырнадцать многоквартирных домов», — говорится в сообщении.
Центральные тепловые пункты с теплосетями построят в районе Юбилейной, Центральной и Садовой улиц. Благодаря новым ЦТП надёжность теплоснабжения повысится для 2 тысяч жителей.

Работы проведут в рамках реализации масштабной областной программы по обновлению теплоснабжающей инфраструктуры.

Читайте также:

В Подмосковье перевыполнили план по установке «умных датчиков» на котельные

В Дмитровском округе отремонтируют четыре котельные и построят две новые

В Мытищах отремонтируют инженерные системы в 30 домах
#минэнерго мо
#кашира
#теплоснабжение
#котельная
#теплотрасса
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья смогут 1 марта пройти бесплатный онкоскрининг
26 февраля 2025, 15:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 1 марта, пройдёт День открытых дверей. Жители региона старше 18 лет смогут проверить здоровье, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. Это позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Поэтому каждый месяц во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит День открытых дверей. Пройти диагностику и получить консультацию врачей можно бесплатно», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в ведомстве, женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчины – сдать ПСА-тест на рак простаты. Также все желающим будет доступна диагностика новообразований кожи, рентген-исследование и КТ легких.

Мероприятие пройдёт с 9 до 14 часов. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса ЦАОПов, где можно проверить свое здоровье, можно найти по ссылке.

Жителям Подмосковья рекомендуют записаться заранее. Сделать это можно по номерам телефонов ЦАОП, указанным в ссылке.

Читайте также:

В Московской области открыли 37-ю бесплатную школу паллиативного пациента

Истринские хирурги спасли мужчину со смещением органов после падения с высоты

В Щёлковском перинатальном центре родилась необычная тройня
#максим забелин
#подмосковье
#московская область
#онкология
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бдительная пенсионерка из Раменского помогла полицейским задержать мошенника
26 февраля 2025, 15:19

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Пособника телефонных мошенников задержали полицейские в Раменском благодаря информации, полученной от 79-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Он рассказал женщине, что деньги с её счёта пытаются похитить, поэтому их нужно обналичить и передать некоему доверенному лицу, чтобы тот положил их на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.
Звонок показался пенсионерке подозрительным, и она обратилась в полицию. Дальнейшее проходило под контролем оперативников. При очередном созвоне женщина рассказала мошенникам, что сняла со счёта миллион рублей и ждёт их «доверенного человека». Во время передачи денег курьера мошенников задержали. Им оказался 20-летний житель Тюмени.

Сейчас полицейские разыскивают остальных участников преступной схемы и выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Читайте также:

В Москве задержали экс-замглавы Минтранса Игоря Чалика

В Мурино обнаружили троих детей, оставленных без воды и еды

Резиденты Stand Up Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в ДТП в США
#раменский городской округ
#раменское
#мошенники
#мошенничество
#курьер
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате