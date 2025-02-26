Представители Подмосковья завоевали три медали на зимней Спартакиаде инвалидов

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Государственной Думе РФ, на котором доклад о работе за минувший год представила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.