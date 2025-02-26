Представители Подмосковья завоевали три медали на зимней Спартакиаде инвалидов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на IV всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Московской области Роман Лопатин в соревнованиях по горнолыжному спорту среди глухих спортсменов в дисциплине «слалом-гигант». В этой же дисциплине бронзовую медаль выиграл подмосковный спортсмен Иван Павлик», — говорится в сообщении.Ещё одну бронзовую медаль команде Подмосковья принёс Иван Серебряков по итогам лыжных гонок среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
IV всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов проходит с 24 февраля по 1 марта в Ижевске. В турнире принимают участие команды из 21 российского региона. Подмосковье представляет сборная из 12 человек.
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