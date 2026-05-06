Гарибян назначен зампредом правительства Московской области

06 мая 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлдума в ходе внеочередного 135-го заседания согласовала назначение Артура Гарибяна заместителем председателя правительства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Ранее Гарибян занимал в регионе должность министра по государственному надзору в строительстве.



Теперь он будет курировать транспортный комплекс Подмосковья – транспортное обслуживание, использование автодорог, организацию дорожного движения, парковочную деятельность.

«Я готов реализовывать эти направления с максимальной отдачей. Буду отчитываться перед вами, как делал это все 10 лет, активно работая с депутатским корпусом», – сказал Гарибян на заседании.