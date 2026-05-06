Гарибян назначен зампредом правительства Московской области
Мособлдума в ходе внеочередного 135-го заседания согласовала назначение Артура Гарибяна заместителем председателя правительства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Ранее Гарибян занимал в регионе должность министра по государственному надзору в строительстве.
Теперь он будет курировать транспортный комплекс Подмосковья – транспортное обслуживание, использование автодорог, организацию дорожного движения, парковочную деятельность.
«Я готов реализовывать эти направления с максимальной отдачей. Буду отчитываться перед вами, как делал это все 10 лет, активно работая с депутатским корпусом», – сказал Гарибян на заседании.Артур Гарибян родился 2 апреля 1977 года в Краснодарском крае. Работал на различных должностях в Московской области с 1999 года. Главгосстройнадзор региона возглавлял с 2021-го.