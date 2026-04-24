Около 2300 бойцов СВО прошли восстановление в специальных центрах Подмосковья

24 апреля 2026, 16:44

оригинал Игорь Брынцалов (в центре) (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

В Московской области работает программа реабилитации для участников спецоперации и их родных. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, в специальных центрах региона курсы восстановления прошли уже около 2300 человек.





По словам парламентария, в 2022 году стало очевидно, что для комплексной реабилитации бойцов нужны центры с особым оборудованием и подготовленными специалистами.

«Первым в 2023-м под задачи СВО мы перепрофилировали центр «Ясенки» в Подольске. Сегодня таких учреждений в Подмосковье четыре. Помимо «Ясенок», это «Протэкс-Центр» в Коломне, центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде и комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в Озёрах. В «Ясенках» акцент сделан на физическом восстановлении и психологической поддержке участников СВО. За три года центр получил более 100 единиц новейшего медицинского оборудования. А в прошлом году благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва там появился плавательный комплекс с бассейном, где запущена программа адаптивного дайвинга», – рассказал Брынцалов в интервью «РГ».

«Протэкс-Центр» – крупнейший в Московской области протезно-ортопедический центр, на базе которого производят около 250 разных средств реабилитации.

«Именно там открылся стационар по протезированию и восстановлению бойцов, потерявших конечности. Центр имени Мещерякова ориентирован на тех, кто лишился слуха или зрения. Там пациенты получают длительную комплексную помощь, в том числе обучение бытовым навыкам и новым профессиям. А центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в Озёрах – это пансионат с круглосуточным уходом. Всего курсы восстановления в этих центрах прошли уже порядка 2300 человек», – отметил председатель Мособлдумы.