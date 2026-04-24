Около 2300 бойцов СВО прошли восстановление в специальных центрах Подмосковья
В Московской области работает программа реабилитации для участников спецоперации и их родных. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, в специальных центрах региона курсы восстановления прошли уже около 2300 человек.
По словам парламентария, в 2022 году стало очевидно, что для комплексной реабилитации бойцов нужны центры с особым оборудованием и подготовленными специалистами.
«Первым в 2023-м под задачи СВО мы перепрофилировали центр «Ясенки» в Подольске. Сегодня таких учреждений в Подмосковье четыре. Помимо «Ясенок», это «Протэкс-Центр» в Коломне, центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде и комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в Озёрах. В «Ясенках» акцент сделан на физическом восстановлении и психологической поддержке участников СВО. За три года центр получил более 100 единиц новейшего медицинского оборудования. А в прошлом году благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва там появился плавательный комплекс с бассейном, где запущена программа адаптивного дайвинга», – рассказал Брынцалов в интервью «РГ».Он добавил, что при взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» и автошколой «Для своих» пациенты «Ясенок» могут научиться вождению автомобилей с ручным управлением.
«Протэкс-Центр» – крупнейший в Московской области протезно-ортопедический центр, на базе которого производят около 250 разных средств реабилитации.Он напомнил, что региональный парламент приняли закон, гарантирующий участникам СВО бесплатную реабилитацию.
«Именно там открылся стационар по протезированию и восстановлению бойцов, потерявших конечности. Центр имени Мещерякова ориентирован на тех, кто лишился слуха или зрения. Там пациенты получают длительную комплексную помощь, в том числе обучение бытовым навыкам и новым профессиям. А центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в Озёрах – это пансионат с круглосуточным уходом. Всего курсы восстановления в этих центрах прошли уже порядка 2300 человек», – отметил председатель Мособлдумы.
«Мы смотрели, как он реализуется, навещали бойцов, получали отзывы и пожелания. Например, многим из тех, кто получил тяжёлые ранения, хотелось, чтобы в период лечения и восстановления рядом находились не только врачи и медсёстры, но и родственники. Депутаты фракции «Единая Россия» разработали закон, разрешающий близким также бесплатно находиться в центрах. В этом году уже более 100 бойцов прошли реабилитацию в сопровождении родственников», – отметил Брынцалов.
Он добавил, что недавно центр имени А. И. Мещерякова анонсировал начало в этом году новой реабилитационной программы, рассчитанной не на бойцов, а на их ближнее окружение. Решено включить в программу реабилитации и женщин. Первый блок программы направлен на их психоэмоциональное восстановление, второй – на обучение оказанию профессиональной помощи мужьям и сыновьям.
Курс обучения рассчитан на восемь недель, участие в программе бесплатное.