Подмосковная молодёжь предложила инициативы в народную программу единороссов
«Единая Россия» продолжает собирать инициативы в новый программный документ на следующие пять лет. На круглом столе в Балашихе представители партии и регионального правительства подвели итоги выполнения народной программы в Подмосковье за пять лет по семейной и молодёжной политике.
Кроме того, на круглом столе собрали предложения педагогов, молодёжи и представителей общественных организаций.
Молодогвардейцы, студенты колледжей и вузов в формате деловой игры «Город пЕРемен» внесли несколько инициатив: привести в порядок инфраструктуру МЦД в регионе, построить большой коворкинг-центр с зонами для молодёжи, создать сквер в честь героев СВО.
Руководитель подмосковного отделения «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалёв предложил организовать занятость подростков и расширить программу получения рабочих профессий в школах. Он поблагодарил фракцию «Единой России» в Мособлдуме за областной закон о государственной поддержке студотрядов и отметил помощь партии на федеральном уровне. Это налоговые льготы для работодателей, которые привлекают студенческие отряды, возможность обучения рабочим
профессиям и другие меры.
«У нас тысячи ребят, готовых работать уже с 14 лет, но не все работодатели готовы трудоустраивать несовершеннолетних. Хотел бы предложить детализировать программу трудоустройства, разъяснить нормативную базу, чтобы предприятия могли уверенно брать ребят на работу», – сказал Ковалёв.
Директор Ногинского колледжа Андрей Чистов привёл пример трудоустройства своих студентов и предложил расширить этот опыт на весь регион. Учащиеся, например, выполнили заказ складского комплекса на разработку программ с внедрением искусственного интеллекта.
«Выпускник должен не просто знать теорию, но и уметь работать руками, дружить с искусственным интеллектом и знать, как его применять. Ребят уже пригласили на работу, хотя они пока учатся. В связи с этим у меня предложение масштабировать наш опыт: получить «банк кейсов» от предприятий по подобным задачам и системно продолжать внедрять технологии искусственного интеллекта в школах, колледжах, вузах и в совместных проектах», – предложил руководитель колледжа.
Председатель родительского комитета одного из садов Балашихи Кристина Дидяева считает, что в народную программу нужно внести капремонт учреждения.
«В детсаду много кружков, музей, педагоги проводят яркие мероприятия. Родителям всё это очень нравится. Но состояние детсада уже не соответствует времени. Нам очень хотелось бы, чтобы наши дети и педагоги занимались в чистом и светлом пространстве», – сказала женщина.
Секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов назвал все предложения «очень живыми и конкретными».
«Когда инициатива идёт от студентов, молодых родителей, трудовых Коллективов, это и есть настоящая народная программа. Будем такие предложения детально прорабатывать», – сказал председатель Мособлдумы.Предложения в новую народную программу «Единой России» может внести любой житель Московской области. Это можно сделать в общественных приёмных партии во всех муниципалитетах региона, по телефону горячей линии 8 (800) 200-89-50, а также на сайте.