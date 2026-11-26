26 ноября 2026, 17:50

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В рамках Недели профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, объявленной Минздравом, гастроэнтеролог Истринской клинической больницы Анна Логинова рассказала об основных правилах поддержания здоровья органов пищеварения, передает Министерство здравоохранения Московской области.







По словам специалиста, важнейшую роль в профилактике заболеваний играет правильное питание. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Врач советует придерживаться принципов гарвардской тарелки и средиземноморской диеты.



Гарвардская тарелка — это модель здорового питания, которую разработали учёные Гарвардского университета в 2011 году. Согласно этому принципу, половину тарелки должны составлять овощи и зелень, четверть — источники белка (мясо, рыба, яйца и бобовые), а оставшуюся часть — продукты с медленными углеводами, например цельнозерновые крупы, хлеб и картофель. Такой подход помогает соблюдать баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки без подсчёта калорий.



Отдельное внимание Анна Логинова уделила регулярным медицинским обследованиям. Она подчеркнула, что диспансеризация помогает выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях, в том числе онкологические. Врач также напомнила о важности плановых эндоскопических исследований желудка и толстого кишечника.



Чтобы пройти гастроэзофагоскопию, пациенту необходимо обратиться к терапевту. При наличии показаний врач направит его к гастроэнтерологу, который организует дальнейшее обследование. Кроме того, программа диспансеризации предусматривает анализ кала на скрытую кровь, а также общий и биохимический анализы крови. Их результаты могут помочь врачу определить необходимость эндоскопии.



В завершение специалист призвала не откладывать диспансеризацию, регулярно проходить необходимые обследования и придерживаться принципов здорового питания.