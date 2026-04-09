Гастроэнтеролог Сластен предупредила об опасных красках для яиц
Неправильно выбранная краска для пасхальных яиц может привести к отравлению. О том, как сделать праздничный стол не только нарядным, но и безопасным, рассказала гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Эксперт отметила, что самый лучший вариант — это естественные красители: луковая шелуха, краснокочанная капуста, куркума или свёкла.
«А вот с искусственными красителями нужно быть внимательными. Если на скорлупе есть повреждения, краска может проникнуть внутрь. Кроме того, художественные лаки, маркеры и аэрозольные краски содержат растворители, которые проникнут даже сквозь незаметные микротрещины», — предупредила Юлия Сластен.Она добавила, что совершенно неприемлемо использовать непищевые красители для поделок или пластика, а также краски с неизвестным составом.
«Неподходящую краску выдаёт сильный запах химической основы или растворителя», — отметила врач.Особое внимание следует уделить писанкам, узор на которые наносят с помощью парафина или воска.
«Сам по себе парафин для росписи как правило не представляет угрозы, потому что не проникает в яйцо. Но если вы используете свечи, убедитесь, что они не содержат ароматизаторов или других добавок, которые могут быть токсичными при нагревании», — сказала Сластен.Она также рассказала, что здоровые взрослые люди могут позволить себе съесть за раз два-три яйца, школьникам можно дать одно-два яйца, детям от трёх до семи лет — одно яйцо, а малышам до трёх лет — не более половины яйца в день.