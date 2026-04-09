Готовность капремонта гимназии №23 в Химках превысила 50%

09 апреля 2026, 12:33

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Основной корпус гимназии №23, расположенный на улице Тюкова в химкинском микрорайоне Сходня, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на половину. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт проводится в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«На объекте завершили демонтаж, проводят общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации, занимаются фасадом и кровлей. На площадке заняты 60 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.