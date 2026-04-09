Готовность капремонта гимназии №23 в Химках превысила 50%
Основной корпус гимназии №23, расположенный на улице Тюкова в химкинском микрорайоне Сходня, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на половину. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«На объекте завершили демонтаж, проводят общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации, занимаются фасадом и кровлей. На площадке заняты 60 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.Здание должны обновить снаружи и изнутри, а также поставить туда современное оборудование и мебель.
Завершить все работы планируется до начала нового учебного года.