Маммографию по самозаписи прошли с начала года 3,2 тыс. жительниц Подмосковья
Более 3 200 женщин прошли маммографические исследования в Московской области по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Записаться без направления врача могут жительницы региона, прикреплённые к областным поликлиникам, в возрасте старше 40 лет и не проходившие маммографию в течение двух лет.
«Из более чем 3 200 тысяч обследованных женщин отклонения от нормы выявили у 339, а у пяти подтвердили рак груди. Пациенток направили на лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что рак груди занимает первое место в списке онкозаболеваний у женщин, при этом ранняя диагностика и лечение дают положительный прогноз.
Записаться на маммографию можно через подмосковный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.