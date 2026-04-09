Маммографию по самозаписи прошли с начала года 3,2 тыс. жительниц Подмосковья

09 апреля 2026, 13:05

Более 3 200 женщин прошли маммографические исследования в Московской области по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Записаться без направления врача могут жительницы региона, прикреплённые к областным поликлиникам, в возрасте старше 40 лет и не проходившие маммографию в течение двух лет.





«Из более чем 3 200 тысяч обследованных женщин отклонения от нормы выявили у 339, а у пяти подтвердили рак груди. Пациенток направили на лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.