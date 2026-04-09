На подмосковной горячей линии главврача приняли около 90 тысяч звонков

09 апреля 2026, 11:51

Почти 90 тысяч звонок обработали сотрудники горячей линии главного врача в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Через горячую линию можно уточнить порядок записи на обследования и график приёма специалистов, а также оставить отзыв на работу медучреждений.





«С помощью горячей линии главного врача пациенты могут оперативно получить актуальную информацию, а руководство медучреждения — обратить внимание на вопросы, волнующие жителей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.