На подмосковной горячей линии главврача приняли около 90 тысяч звонков
Почти 90 тысяч звонок обработали сотрудники горячей линии главного врача в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Через горячую линию можно уточнить порядок записи на обследования и график приёма специалистов, а также оставить отзыв на работу медучреждений.
«С помощью горячей линии главного врача пациенты могут оперативно получить актуальную информацию, а руководство медучреждения — обратить внимание на вопросы, волнующие жителей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Телефон горячей линии главного врача: 8-498-602-03-59. Звонки принимаются с 9 утра до 18:00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер интересующей медицинской организации. Эти номера размещают на информационных плакатах в поликлиниках и больницах, а также на их сайтах.