Подмосковные театры стали лучшими на «Театральной завалинке-2025»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Одинцовском округе завершили XXXII Всероссийский фестиваль любительских театров «Театральная завалинка-2025». В этом году в отборочном туре участвовали 192 коллектива из 47 регионов страны, а в финал вышли 20 лучших, рассказали в Министерстве образования Московской области.



Московскую область на фестивале представляли Молодёжный театр «ШЭСТ» и детская театральная студия «ШЭСТ-ОС» из Жуковского.

​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
По итогам конкурса театр «ШЭСТ» стал лауреатом за спектакль «Гений» (постановка Владимира Синакевича и Вениамина Сквирского). Актриса Мария Лихачева получила две награды — за лучшую женскую роль второго плана и приз зрительских симпатий.

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
Студия «ШЭСТ-ОС» удостоена диплома I степени за спектакль «Дикий».

Фестиваль, включённый в перечень мероприятий Минпросвещения РФ, в этом году был посвящён защитникам Отечества и 80-летию Победы. Он объединил театральные коллективы со всей России и отметил значение искусства для сохранения исторической памяти.
Ирина Паршина

