Подмосковные театры стали лучшими на «Театральной завалинке-2025»

10 ноября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Одинцовском округе завершили XXXII Всероссийский фестиваль любительских театров «Театральная завалинка-2025». В этом году в отборочном туре участвовали 192 коллектива из 47 регионов страны, а в финал вышли 20 лучших, рассказали в Министерстве образования Московской области.