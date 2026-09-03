В Красноармейске проверили состояние общественных пространств

03 сентября 2026, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Осмотр общественных пространств провёл в Красноармейске глава Пушкинского округа Максим Красноцветов вместе с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Первой локацией стал городской теннисный корт. Летом здесь провели комплексную реконструкцию: заменили покрытие, отремонтировали трибуны и установили современное освещение.



Затем делегация посетила лесопарк «Банный лес», где созданы условия для полноценного отдыха — как активного, так и спокойного.





«Обустройство современных общественных территорий напрямую влияет на качество жизни людей. «Банный лес» органично вписался в социальную среду Красноармейска и стал одной из основных площадок для проведения городских праздников», — сказал Красноцветов.