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В Красноармейске проверили состояние общественных пространств

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Осмотр общественных пространств провёл в Красноармейске глава Пушкинского округа Максим Красноцветов вместе с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Первой локацией стал городской теннисный корт. Летом здесь провели комплексную реконструкцию: заменили покрытие, отремонтировали трибуны и установили современное освещение.

Затем делегация посетила лесопарк «Банный лес», где созданы условия для полноценного отдыха — как активного, так и спокойного.

«Обустройство современных общественных территорий напрямую влияет на качество жизни людей. «Банный лес» органично вписался в социальную среду Красноармейска и стал одной из основных площадок для проведения городских праздников», — сказал Красноцветов.
За последний год в лесопарке провели 250 культурных и спортивных массовых мероприятий.
Лев Каштанов

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