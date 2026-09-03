В Подмосковье на 10% снизилось число ДТП

03 сентября 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

2 163 аварий зафиксировали на дорогах Московской области за восемь месяцев текущего года. Это на десять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Уменьшилось также количество раненых и погибших в ДТП. Травмы получили 2 472 человека — на семь процентов меньше, чем в прошлом году. Погибли 359 человек: по этому показателю снижение составило 20%.





«Такого результата удалось добиться благодаря комплексному подходу, в который входит обустройство дорог элементами безопасности, строгий контроль за соблюдением ПДД и постоянная профилактическая работа», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.