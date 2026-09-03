В Наро-Фоминске открылась отремонтированная школа для детей с ОВЗ
Школу для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенную на улице Калинина в Наро-Фоминске, капитально отремонтировали. Обновлённое учебное заведение открылось в День знаний. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Благодаря ремонту здание общей площадью около 670 квадратных метров стало современным, удобным и безопасным для детей с особыми потребностями», — говорится в сообщении.В школе обновили кровлю, фасад и входную группу, заменили системы отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, установили системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также новую сантехнику, оборудование и мебель, провели отделку всех помещений и благоустроили прилегающую территорию.