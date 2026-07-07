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Газоны с начала июля покосили на 15 тысячах дворовых территорий Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С начала июля в Московской области покосили траву на 15 895 территориях. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.



Там напомнили, что поддержание газонов в зонах общего пользования в нормативном состоянии – одна из главных задач коммунальщиков летом.

Специалисты управляющих организаций используют в работе косилки и ручной инструмент. Срезанную траву и опавшие листья вывозят на специальные полигоны.

Если покос травы не производится, жители могут оставить заявку на портале «Добродел»; обратиться в свою управляющую организацию или в территориальный отдел Минчистоты.

Лора Луганская

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