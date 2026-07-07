Газоны с начала июля покосили на 15 тысячах дворовых территорий Подмосковья
С начала июля в Московской области покосили траву на 15 895 территориях. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Там напомнили, что поддержание газонов в зонах общего пользования в нормативном состоянии – одна из главных задач коммунальщиков летом.
Специалисты управляющих организаций используют в работе косилки и ручной инструмент. Срезанную траву и опавшие листья вывозят на специальные полигоны.
Если покос травы не производится, жители могут оставить заявку на портале «Добродел»; обратиться в свою управляющую организацию или в территориальный отдел Минчистоты.
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