В Подмосковье с начала лета скосили траву на 18 000 территорий

06 июля 2026, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С начала июня в Московской области траву покосили на 18 242 территориях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





С наступлением лета поддержание газонов и общественных зон в надлежащем виде становится первоочередной задачей коммунальщиков.

«Специалисты уделяют внимание придомовым пространствам, паркам, скверам и газонам вдоль дорог. Работы ведут строго по регламенту. Согласно установленным стандартам, высота травяного покрова на обычных участках не должна превышать 20 сантиметров. Покос проводят в утренние или вечерние часы с обязательным соблюдением регионального законодательства о тишине», – отметили в Минчистоты.