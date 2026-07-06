В Подмосковье с начала лета скосили траву на 18 000 территорий
С начала июня в Московской области траву покосили на 18 242 территориях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
С наступлением лета поддержание газонов и общественных зон в надлежащем виде становится первоочередной задачей коммунальщиков.
«Специалисты уделяют внимание придомовым пространствам, паркам, скверам и газонам вдоль дорог. Работы ведут строго по регламенту. Согласно установленным стандартам, высота травяного покрова на обычных участках не должна превышать 20 сантиметров. Покос проводят в утренние или вечерние часы с обязательным соблюдением регионального законодательства о тишине», – отметили в Минчистоты.Там напомнили, что в Подмосковье запрет на проведение шумных работ действует с 22-23 до 7-8 часов в зависимости от дня недели, а также в выходные и праздничные дни.
Лидерами по объёму выполненных работ среди муниципалитетов в министерстве назвали Коломну, где обработано 1 027 территорий; Подольск (739) и Люберцы (701).