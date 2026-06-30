В Павлово-Посадском округе приведут в порядок газоны во дворах

30 июня 2026, 14:08

Фото: istockphoto.com/Zbynek Pospisil

Работы по окашиванию газонов на придомовых территориях, а также по приведению в порядок зелёных полос у автодорог интенсифицируют в Павлово-Посадском округе. Об этом заявил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов по итогам еженедельного совещания с представителями муниципальной администрации и профильных служб.





Благоустройство и поддержание порядка на общественных территориях является одним из приоритетов окружных властей.





«Поручил взять на особый контроль покос придомовых территорий и зон у автомобильных дорог — округ должен быть ухоженным и аккуратным», — написал Балашов в своих соцсетях.