Газопроводы по соцпрограммам строят более чем в 130 сёлах и СНТ Подмосковья

Фото: пресс-служба правительства МО
Строительство газопроводов в рамках президентской программы «Социальная газификация» и программы губернатора Московской области «Новая газификация» в настоящее время ведётся более чем в 130 населённых пунктах Подмосковья, а дальнейших планах по реализации этих программ рассказал глава региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила обеспечить перемены для уже более 320 тысяч Московской области. У нас самый большой объём в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача – вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей», — сказал Андрей Воробьёв.Он также напомнил, что по решению президента программа соцгазификации охватила и СНТ.
«К 2030 году нам предстоит газифицировать почти тысячу садовых товариществ. И первые 70 планируем обеспечить газом уже в этом году», — добавил Андрей Воробьёв.По президентской программе в Московской области с начала текущего года газифицировали около 3 тысяч домовладений. Всего до конца года магистральным газом должны обеспечить свыше 18 тысяч домов. А в годовую программу «Новая газификация» включены 70 населённых пунктов, где проживают 9,3 тыс. человек.
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Лев Каштанов