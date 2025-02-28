В 216 подмосковных квартирах после устранения нарушений включили газ

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Подмосковье более чем в 200 квартирах с 17 по 21 февраля возобновили подачу газа после выявленных нарушений. Работы по техническому обслуживанию газового оборудования внутри домов и квартир проводили сотрудники Мособлгаза, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Во время проверок выявили нарушения в 216 жилых помещениях. Для безопасности их отключили от газоснабжения. Главные причины для остановки подачи газа – самовольная замена газового оборудования; повреждения газопровода и отсутствие доступа для обслуживания», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что после устранения нарушений газоснабжение восстановили во всех квартирах.
В Минчистоты жителям напомнили о необходимости регулярного технического обслуживания газового оборудования. При любых подозрительных ситуациях, связанных с газоснабжением, необходимо сообщать о них в Мособлгаз.
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Лора Луганская