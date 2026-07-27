Газовые участковые проведут в августе 200 встреч с жителями Подмосковья
200 встреч газовых участковых с жителями многоквартирных домов Московской области запланированы на август. Мероприятия пройдут во всех округах региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлгаза.
Газовый участковый помогает разобраться в вопросах, касающихся работы, техобслуживания и ремонта газовых приборов.
«Августовский график встреч опубликован на официальном сайте Мособлгаза», — отмечается в сообщении.Участковый является штатным сотрудником ресурсоснабжающей компании. Он курирует несколько слесарных бригад.
В Московской области газифицированы свыше двух миллионов квартир. Техобслуживание бытового газового оборудования проводится один раз в год. Собственники квартир обязаны предоставить мастерам доступ, в противном случае от газоснабжения могут отключить весь дом.