Волонтёры очистили от мусора берега реки Сосновки в Климовске
Экологическую акцию «Чистые берега» провели у реки Сосновки в микрорайоне Климовск округа Подольск в минувшую пятницу, 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В акции приняли участие члены движения «Волонтёры Подмосковья», а также сотрудники и трудовая бригада молодёжного центра «Территория будущего». С берегов убрали бытовой мусор, который оставили отдыхающие после пикников.
«Такие акции не только улучшают экологическую обстановку, но и выполняют важную воспитательную функцию. Ребята не сидят в телефонах, а занимаются полезным делом. А в следующий раз, когда захотят бросить фантик, вспомнят, что надо беречь природу», — сказала сотрудница центра Ольга Терюхова.Субботник у Сосновки провели уже второй раз за это лето. Первый состоялся в июне.
Полная информация о том, как стать волонтёром, размещается на сайте министерства информации и молодёжной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.