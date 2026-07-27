Волонтёры очистили от мусора берега реки Сосновки в Климовске

27 июля 2026, 11:06

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Экологическую акцию «Чистые берега» провели у реки Сосновки в микрорайоне Климовск округа Подольск в минувшую пятницу, 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В акции приняли участие члены движения «Волонтёры Подмосковья», а также сотрудники и трудовая бригада молодёжного центра «Территория будущего». С берегов убрали бытовой мусор, который оставили отдыхающие после пикников.





«Такие акции не только улучшают экологическую обстановку, но и выполняют важную воспитательную функцию. Ребята не сидят в телефонах, а занимаются полезным делом. А в следующий раз, когда захотят бросить фантик, вспомнят, что надо беречь природу», — сказала сотрудница центра Ольга Терюхова.