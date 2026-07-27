В Солнечногорске расширили производство сложной упаковки благодаря новым линиям

27 июля 2026, 11:32

оригинал Фото: istockphoto / agnormark

Компания «Гофромир» запустила две автоматические линии для серийного выпуска шоу-боксов и других конструкций с многоточечной склейкой. Эти линии заработали на производстве в Солнечногорске, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В эксплуатацию ввели оборудование, которое расширяет возможности серийного производства сложной гофроупаковки, где необходимы точность и стабильность качества. Оборудование позволяет формировать коробки с шестью точками склейки, в том числе с минимальным размером от 10 сантиметров. Ранее часть коробок такого формата приходилось склеивать вручную.



Производительность оборудования достигает 5000 оттисков в час. Это позволяет быстрее выпускать крупные тиражи высокого качества.



«Клиенту важен не сам станок, а то, как упаковка себя ведёт: быстро ли собирается, сохраняет ли геометрию, требует ли ручной правки. Новые линии позволяют нам брать более сложные проекты и обеспечивать стабильное качество», – рассказал учредитель ГК «Гофромир» Сергей Новиков.