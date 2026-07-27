Капремонт детского сада при школе №15 в Жуковском завершат в текущем году

27 июля 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение школы №15, расположенное на улице Гагарина в Жуковском, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 80%, завершить их планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Площадь здания составляет около 1 800 квадратных метров. В программу капремонта входит обновление кровли, фасада, входной группы, инженерных коммуникаций, установка систем пожарной безопасности и видеонаблюдения и модернизация пищеблока.





«Сейчас продолжаются фасадные работы, замена инженерных сетей, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.