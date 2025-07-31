Газовые участковые проведут в августе около 200 встреч с жителями Подмосковья
198 встреч с жителями Московской области планируют провести в августе газовые участковые Мособлгаза. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На встречах газовые участковые расскажут, в каких случаях в квартире могут отключить подачу газа, как подать заявку на ремонт и какие работы входят в техническое обслуживание газового оборота.
«На встречах жителям также напомнят правила безопасного использования газа в быту и предупредят о последствиях отказа пускать в квартиру специалиста газовой службы в день проведения техобслуживания», — отмечается в сообщении.Августовский график встреч газовых участковых с жителями размещён по ссылке.
Кроме того, с газовым участковым можно связаться по номеру горячей линии: +7-495-122-40-04.