Газовые участковые проведут в августе около 200 встреч с жителями Подмосковья

31 июля 2025, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

198 встреч с жителями Московской области планируют провести в августе газовые участковые Мособлгаза. Об этом сообщает пресс-служба компании.





На встречах газовые участковые расскажут, в каких случаях в квартире могут отключить подачу газа, как подать заявку на ремонт и какие работы входят в техническое обслуживание газового оборота.





«На встречах жителям также напомнят правила безопасного использования газа в быту и предупредят о последствиях отказа пускать в квартиру специалиста газовой службы в день проведения техобслуживания», — отмечается в сообщении.