Готовность капремонта школы №1 в Наро-Фоминске достигла 77%

31 июля 2025, 15:33

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Здание школы №1 капитально ремонтируют в Наро-Фоминске. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 77%. Ход работ проверил глава городского округа Роман Шамнэ вместе с педагогами и родителями учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ремонт кровли уде завершён. Сейчас строители занимаются обновлением фасада и завершают отделку помещений. В здании установлена новая сантехника, в некоторых классах уже подключили светильники.





«Родители и педагоги осмотрели столовую, классы, санузлы, остались очень довольны. Ремонт идет в соответствии с установленным графиком, но дал указание ускорить работы, особенно по прокладке горячего водоснабжения. (…) Следим за качеством и сроками — здесь компромиссов быть не может», — сказал Роман Шамнэ.