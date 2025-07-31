Жителям Подмосковья рассказали о расширении программы переселения из аварийного жилья

31 июля 2025, 15:45

В Подмосковье рассказали о расширении программы переселения из аварийного жилья

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Подмосковье расширили программу выдачи жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья. Теперь их могут получить не только собственники, но и наниматели по договору социального найма. Об этом сообщил «Радио 1» первый замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин.







«23 июля президент подписал изменения в Жилищный кодекс, которые позволяют регионами принимать дополнительные меры поддержки для переселенцев из аварийного жилья. У нас это достаточно большая группа населения, она охватывает порядка 20 тыс. человек, проживающих более чем на 200 тысячах квадратных метрах аварийного жилья», – отметил замминистра.

«Причём оплачиваем мы не менее 28 кв. м.. То есть если человек живёт в комнате площадью 12 кв. м., он всё равно получит выплату не менее чем за 28 «квадратов». Это почти 5 млн. рублей. Эти выплаты положены как собственников жилых помещений, так и гражданам, проживающим по договорам социального найма. Потратить сертификат можно на покупку нового жилья. И вот теперь мы расширили возможность применения сертификата. Также можно будет купить квартиру по договору долевого участия при условии, что строительство дома завершится до конца 2026 года», – пояснил собеседник «Радио 1».

«Самое главное преимущество – возможность быстро выехать из аварийного жилья, реализовать своё право на переселение, буквально за два – три месяца купить себе новую квартиру и переехать из аварийного фонда. Такая мера позволяет охватить большую часть городских округов Московской области, где можно приобрести новое жильё», – рассказал Лапин.

«Администрация соберёт все необходимые документы, проверит, есть ли какие-то либо ограничения на получение сертификата у конкретного человека, рассмотрит ситуацию в семье. Если гражданин соответствует всем требованиям, с ним будет подписано соглашение о выделении дополнительных мер поддержки при переселении. В нём будет чётко определена стоимость сертификата, на какую сумму человек может рассчитывать. После этого он идёт и самостоятельно подбирает себе жильё на территории Московской области там, где хочет, в любой новостройке, на ту сумму, которую мы ему выдадим. При этом сертификат может быть использован и как первый взнос по ипотеке, и в целом для оплаты жилья», – отметил Константин Лапин.