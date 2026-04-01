Газовые участковые за два года работы провели 5000 встреч с жителями Подмосковья

01 апреля 2026, 14:00

В Московской области с 2024 года работает институт газовых участковых. Он успел показать эффективность в повышении качества техобслуживания газового оборудования и информировании жителей о безопасном использовании голубого топлива, сообщили в пресс-службе Мособлгаза.





Газовые участковые – это мастера, которые организуют работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных жилых домах городских округов Подмосковья. За время работы они провели с жителями региона 5560 встреч. Такой формат работы позволяет оперативно реагировать на обращения и предотвращать возможные инциденты.

«Мы видим, что наш подход к работе с населением через институт газовых участковых востребован и эффективен. Уже сейчас другие регионы России проявляют интерес и перенимают нашу практику, чтобы внедрить аналогичные механизмы у себя», – рассказал гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.