Газовые участковые за два года работы провели 5000 встреч с жителями Подмосковья
В Московской области с 2024 года работает институт газовых участковых. Он успел показать эффективность в повышении качества техобслуживания газового оборудования и информировании жителей о безопасном использовании голубого топлива, сообщили в пресс-службе Мособлгаза.
Газовые участковые – это мастера, которые организуют работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных жилых домах городских округов Подмосковья. За время работы они провели с жителями региона 5560 встреч. Такой формат работы позволяет оперативно реагировать на обращения и предотвращать возможные инциденты.
«Мы видим, что наш подход к работе с населением через институт газовых участковых востребован и эффективен. Уже сейчас другие регионы России проявляют интерес и перенимают нашу практику, чтобы внедрить аналогичные механизмы у себя», – рассказал гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.График встреч газовых участковых с жителями на апрель появился на сайте. Подать заявку на встречу с газовым участковым можно в личном кабинете клиента.