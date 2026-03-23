Подмосковные пожарные вынесли из горящего дома пять газовых баллонов
Горящий одноэтажный деревянный дом, в котором находились пять бытовых газовых баллонов, потушили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар произошёл в деревне Самойлиха округа Шатура вечером в воскресенье, 22 марта. За помощью в экстренные службы обратились местные жители.
«Когда пожарные прибыли на место, весь дом горел открытым огнём. Выяснилось, что в объятой пламенем постройке лежат пять баллонов с газом. Для того, чтобы не произошёл взрыв, спасатели вытащили баллоны и перенесли их в безопасное место», — говорится в сообщении.В 21:38, спустя почти полтора часа после вызова, пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров, а в 00:50 — ликвидировать открытое горение. На другие постройки огонь не перекинулся, пострадавших нет.