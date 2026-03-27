Газовое оборудование 450 000 подмосковных квартир прошло техобслуживание

Газовое оборудование 450 000 подмосковных квартир прошло техобслуживаниеВ регионе насчитывается 40 000 многоквартирных домов с газом. Это около двух миллионов квартир.
«Специалисты проверили исправность всех элементов системы подачи газа, в том числе плит, газовых котлов отопления и другого оборудования. Особое внимание уделили проверке дымовых каналов и вентиляции. Ежедневно специалисты Мособлгаза проводят техническое обслуживание газового оборудования в среднем в шести тысячах квартир», – отметили в ведомстве.В какой именно день проверят ваше газовое оборудование, можно узнать на сайте. mosoblgaz.ru
В Мособлгазе напомнили, что отказ пускать в дом или квартиру специалистов может не только угрожать безопасности жильцов, но и создать риски для соседей. В случае недопуска работника для техобслуживания газового оборудования собственник жилья несёт административную ответственность.
Кроме того, Мособлгаз обязан приостановить газоснабжение квартиры.