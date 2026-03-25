В доме матери участника СВО в Егорьевске заменили газовое оборудование

25 марта 2026, 14:40

В Егорьевске в рамках техобслуживания заменили газовую плиту в квартире, матери участника спецоперации Марины Станиславовны. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлгаза.





Хозяйка квартиры пользовалась плитой с момента переезда. Прибор находился в эксплуатации около 30 лет, что превышало нормы в три раза. Даже если плита работает исправно, пользоваться ею в таком случае опасно.



Было решено заменить плиту на новую. Газоснабжение переподключили с соблюдением всех норм безопасности.

«Три года назад мой сын, потомственный военный, по своему желанию отправился на СВО. Мы гордимся и молимся за него. Хочу поблагодарить Мособлгаз за внимание ко мне и помощь в бесплатном приобретении новой плиты», – поделилась Марина Станиславовна.