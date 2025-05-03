«Россети» озвучили план поэтапного подключения обесточенных сел в Подмосковье

Александр Пятигор (Видео: «Россети»)
Восстановление электроснабжения продолжается в Подмосковье, сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор. Он подчеркнул, что уже составлен график включения, разделенный на три этапа: до 19 часов, до 23 часов и после 23 часов. Пятигор уточнил, что на 16:00 без электричества остаются 525 населенных пунктов. Все наименования направлены в Минэнерго Подмосковья по поручению главы региона Андрея Воробьева.
«В частности, у нас планируется в 19 часов включить порядка 245 населенных пунктов. Здесь у нас наиболее остро стоят Вопросы по восстановлению электроснабжения это Истринский район, Солнечногорский район, Сергеев-Пасадский район и Клинский район», — сказал Пятигор.
Глава ПАО «Россети Московский Регион» добавил, что до 23 часов планируется восстановить подачу электроэнергии в 194 населенных пункта. По словам Пятигора, мобилизуются и усиливаются дополнительные бригады.
«Порядка 16 бригад еще усилили. Соответственно, более 400 человек на сегодня. осуществляют восстановление электроснабжения», — прокомментировал Пятигор.
Он подчеркнул, что ведется плотная работа. По его словам, после восстановления электричества случаются рецидивы. Специалисты работают в ускоренном режиме, чтобы восстановить электроэнергию максимально оперативно.
«Истринский район. До 19 часов мы планируем включить 69 населенных пунктов, которые сейчас обесточены. По Клинскому району 96 населенных пунктов, по Мятищенскому 6, по Пушкинскому 7, по Сергиеву Посаду 22 населенных пункта, по Солнечногорскому району 13, по Талдомскому 32 населенных пункта», — прокомментировал Пятигор.Ночью планируется восстановление электричества в 37 пунктах Дмитровского района, 23 пунктах в Клинском, включение Мытищинского, Солнечногорского (80 пунктов) и Талдомского (53 пункта).
«И остается у нас Дмитровский район, который возможно перейдет в ночь. Соответственно, это 86 населенных пунктов», — резюмировал Пятигор.Читайте также:
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Никита Кротов