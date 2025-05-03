Россети: непогода в Подмосковье оказалась беспрецедентной по масштабам бедствия

Александр Пятигор (Видео: «Россети»)
Генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор назвал погодную аномалию, которая произошла ночью 2 мая в Московской области, беспрецедентной по масштабам. По его словам, такого сочетания разрушительных природных факторов не происходило последние десятилетия.
Пятигор рассказал, что редкое сочетание отрицательных природных факторов послужило причиной масштабных разрушений. По его словам, ситуацию ухудшили порывы ветра до 15 м/с, из-за которых деревья ломались и падали за пределами охранных зон, повреждая ЛЭП и опоры. Гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» подчеркнул, что даже ледяной дождь 2011 года не вызвал таких последствий, так как произошел зимой и не затронул лиственные деревья.
Аварийщики продолжают круглосуточно устранять последствия и до конца дня планируют восстановить работу всех сетей 10 кВт. 4 мая все восстановительные работы будут завершены, заключил Пятигор.
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Екатерина Коршунова