«Россети»: электроснабжение в Подмосковье будет восстановлено 4 мая

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В Московской области электроснабжение будет восстановлено в течение суток 4 мая. Об этом рассказал гендиректор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
«Все (объекты), что (находятся) на балансе компании «Россети Московский регион», будут включены», — сказал Пятигор для «360».
По словам Пятигора, в Истринском городском округе подключены почти все высоковольтные линии. В течение часа будут введены еще пять трансформаторных подстанций.
При этом в Рузе собрана основная сеть. Там бригада работает по заявкам 0,4 кВ.
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Иван Мусатов